Frattura al bacino intervento chirurgico innovativo al Santa Maria Nuova di Reggio Emilia
Reggio Emilia, 22 dicembre 2025 – Innovativo intervento chirurgico all’ Arcispedale Santa Maria Nuova di dove è stata eseguita un’ operazione all’avanguardia per il trattamento di una complessa frattura di bacino, utilizzando un approccio totalmente artroscopico. Attualmente questa procedura viene eseguita solo in altre due strutture in tutta Italia. Si tratta di una vera e propria novità nel panorama della chirurgia ortopedica. Fino ad oggi, l'artroscopia veniva impiegata nella traumatologia dell’anca esclusivamente in pochi centri, e come supporto ad altre procedure o per la gestione di lesioni articolari di lieve entità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
