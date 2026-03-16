Martedì 17 marzo 2026 alle ore 20:00 si gioca la partita tra Reggiana e Monza, con le formazioni, le quote e i convocati già annunciati. Il Monza di Bianco affronta la Reggiana, reduce da una crisi, in un turno infrasettimanale di serie B. La squadra brianzola ha vinto il suo ultimo scontro diretto contro il Palermo.

Dopo aver travolto nettamente il Palermo nello scontro diretto il Monza di Bianco è impegnato in questo turno infrasettimanale di serie B sul campo della Reggiana. La squadra di Rubinacci è reduce da 3 KO consecutivi ed è scivolata in piena zona retrocessione, al terzultimo posto in classifica. Brutta la batosta contro il Bari con un perentorio 4 a 1. Non ha sortito grossi. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Reggiana-Monza (martedì 17 marzo 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Brianzoli sul campo di una Reggia in crisi

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