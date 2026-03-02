Martedì 3 marzo 2026 alle ore 20:00 si gioca Cesena-Monza, match valido per il turno 29 di serie B. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e i convocati annunciati, con il Monza di Bianco pronto a scendere in campo contro il Cesena di Mignani. La partita si disputa alla “Orogel Arena”, dove si affrontano due squadre in cerca di punti importanti per la classifica.

Turno numero 29 di serie B che vede il Monza di Bianco impegnato sul campo del Cesena di Mignani. I romagnoli tra alti e bassi sono ancora in piena zona playoff, in corsa per la promozione, nonostante una delle peggiori difese del torneo con ben 38 gol al passivo, dato inusuale per una squadra allenata dal tecnico ex Bari. Il pareggio di Empoli interrompe. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Cesena-Monza (martedì 03 marzo 2026 ore 20:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Brianzoli corsari alla “Orogel Arena”

Cesena-Monza (martedì 03 marzo 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Brianzoli corsari alla "Orogel Arena"

