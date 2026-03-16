Referendum sulla giustizia | serata di confronto tra cittadini ed esponenti del mondo politico

Da bergamonews.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 17 marzo alle 20 si terrà a Bergamo una serata di approfondimento e dibattito sul referendum sulla giustizia, con la partecipazione di cittadini ed esponenti del mondo politico. L’evento mira a favorire un confronto diretto tra i presenti, offrendo l’opportunità di discutere le questioni legate alla consultazione referendaria. La serata si svolge in un contesto di informazione e scambio di opinioni.

Bergamo. Una serata di approfondimento e dibattito in vista del referendum sulla giustizia. È quella che si terrà martedì 17 marzo alle 20.45  al  Centro Culturale San Bartolomeo  di Bergamo dal titolo “ Uguale per tutti: per una giustizia giusta, libera e senza correnti ”.  L’incontro, aperto al pubblico, approfondisce uno dei temi più discussi nel panorama politico italiano: il funzionamento della giustizia e le sue possibili riforme, attraverso il contributo di esperti del mondo politico e giuridico. L’iniziativa è promossa dalle realtà politiche  Azione  e  Pld Bergamo  coinvolgendo avvocati, giuristi, esponenti del mondo politico. Ad aprire il confronto saranno  Igor Napoli, segretario provinciale Pld Bergamo;  Rossano Pirola, segretario provinciale di Azione Bergamo e  Beppe Facchetti, membro della direzione nazionale Pld. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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