Referendum sulla giustizia | serata di confronto tra cittadini ed esponenti del mondo politico

Martedì 17 marzo alle 20 si terrà a Bergamo una serata di approfondimento e dibattito sul referendum sulla giustizia, con la partecipazione di cittadini ed esponenti del mondo politico. L’evento mira a favorire un confronto diretto tra i presenti, offrendo l’opportunità di discutere le questioni legate alla consultazione referendaria. La serata si svolge in un contesto di informazione e scambio di opinioni.

Bergamo. Una serata di approfondimento e dibattito in vista del referendum sulla giustizia. È quella che si terrà martedì 17 marzo alle 20.45 al Centro Culturale San Bartolomeo di Bergamo dal titolo “ Uguale per tutti: per una giustizia giusta, libera e senza correnti ”. L’incontro, aperto al pubblico, approfondisce uno dei temi più discussi nel panorama politico italiano: il funzionamento della giustizia e le sue possibili riforme, attraverso il contributo di esperti del mondo politico e giuridico. L’iniziativa è promossa dalle realtà politiche Azione e Pld Bergamo coinvolgendo avvocati, giuristi, esponenti del mondo politico. Ad aprire il confronto saranno Igor Napoli, segretario provinciale Pld Bergamo; Rossano Pirola, segretario provinciale di Azione Bergamo e Beppe Facchetti, membro della direzione nazionale Pld. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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