Le ragioni del sì e del no | confronto tra esperti e magistrati in vista del referendum sulla giustizia

A Forlì, in vista del referendum sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo, si svolge un confronto tra esperti e magistrati. L’evento mira a chiarire le diverse opinioni sui temi proposti ai cittadini, coinvolgendo il mondo universitario e la comunità locale. La discussione si concentra sulle ragioni a favore e contro le modifiche legislative, offrendo un’occasione di approfondimento pubblico.

Il dibattito vanta ospiti di rilievo nazionale, divisi tra le ragioni del "Sì" e quelle del "No", per offrire una visione a 360 gradi Con l’avvicinarsi dell’appuntamento referendario del 22 e 23 marzo, il mondo universitario e la cittadinanza forlivese si preparano a un momento di approfondimento cruciale. Lunedì, alle 16, l’Aula 3 del Teaching Hub (viale Filippo Corridoni 20) farà da cornice a "Giustizia al bivio", un dibattito pubblico volto a sviscerare i contenuti della riforma oggetto del voto. L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra l’associazione studentesca Controcorrente Forlì e l’associazione culturale Dedalo Ravenna, si propone di offrire una bussola informativa in un panorama giuridico spesso complesso, garantendo un confronto pluralista e diretto. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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