Referendum sulla giustizia a Borello c' è un confronto tra le ragioni del Sì e del No

A Borello si svolge un confronto pubblico tra sostenitori del Sì e del No in vista del prossimo referendum sulla giustizia. L'iniziativa si tiene nella Sala Edera in piazza Indipendenza 20, dove vengono discusse le diverse argomentazioni delle due parti. L'evento mira a offrire un momento di dialogo diretto tra chi sostiene il cambiamento e chi si oppone, senza interventi esterni o analisi approfondite.

Si avvicina il referendum sulla giustizia e a Borello si promuove nella Sala Edera in piazza Indipendenza 20, un confronto tra le due diverse posizioni in campo. Per il Si esporrà le argomentazioni il giornalista Paolo Morelli, per il No l'avvocato Giuliano Cardellini per quello che al momento è l'unico 'confronto' tra le due posizioni a Cesena. Modera Serena Montacuti, appuntamento martedì 17 marzo alle ore 20.30. CesenaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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