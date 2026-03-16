Referendum sulla giustizia Fratelli d' Italia conclude il ciclo di incontri con la visita di Delmastro

Domani, 17 marzo, si terrà ad Avellino l’ultimo incontro del ciclo promosso dal Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia, dedicato alla campagna referendaria sulla giustizia. La visita di Delmastro, membro del partito, segna la conclusione di questa serie di incontri che ha coinvolto la provincia in vista del voto previsto per il 22 e 23 marzo.

La giornata si aprirà alle ore 10.30, presso la sede del Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia in Via F. Iannaccone 2 ad Avellino Si concluderà domani, 17 marzo, ad Avellino il ciclo di incontri promosso dal Coordinamento Provinciale di Fratelli d’Italia nell’ambito della campagna referendaria sulla giustizia, in vista del voto del 22 e 23 marzo. L’iniziativa, che vedrà la partecipazione del Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia on. Andrea Delmastro, rappresenta il momento conclusivo di un percorso di confronto e approfondimento che nelle scorse settimane ha coinvolto numerosi comuni della provincia di Avellino, con incontri pubblici, momenti informativi e occasioni di dibattito sui contenuti della riforma. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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