Referendum sulla giustizia Fratelli d’Italia scende in piazza per il ' Sì'

16 gen 2026

Fratelli d’Italia Ferrara annuncia la partecipazione alle iniziative pubbliche in vista del referendum sulla giustizia, che si terrà il 22 e 23 marzo. L’iniziativa mira a informare i cittadini sui temi in votazione e a promuovere un confronto costruttivo sull’argomento. L’appuntamento si inserisce nel calendario delle attività politiche del partito per il nuovo anno, con l’obiettivo di sostenere una partecipazione consapevole e informata.

Fratelli d’Italia Ferrara inaugura il nuovo anno con un’iniziativa pubblica dedicata al Referendum sulla giustizia, in programma per i giorni 22 e 23 marzo. Sabato 17 dalle 15.30 alle 18.00, in Piazza Trento e Trieste, sarà allestito il primo banchetto informativo e di raccolta firme. “Sabato 17 – informa il coordinamento di Fratelli d’Italia Ferrara – saremo in piazza insieme ai nostri militanti e simpatizzanti per inaugurare il nuovo anno con un appuntamento dedicato alla riforma della Giustizia e al sostegno del ‘sì’ al Referendum. Durante l’iniziativa sarà distribuito materiale informativo e sarà possibile partecipare alla nostra raccolta firme a sostegno della proposta referendaria. 🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

Leggi anche: Giustizia, referendum: Camera penale di Firenze scende in piazza per il “sì”

Leggi anche: Il fronte del Si scende in campo: referendum sulla giustizia, la sfida è aperta

Referendum giustizia, penalisti in piazza per il Sì con Francesca Scopelliti, compagna di Tortora

Video Referendum giustizia, penalisti in piazza per il Sì con Francesca Scopelliti, compagna di Tortora

