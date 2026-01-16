Referendum sulla giustizia Fratelli d’Italia scende in piazza per il ' Sì'

Fratelli d’Italia Ferrara annuncia la partecipazione alle iniziative pubbliche in vista del referendum sulla giustizia, che si terrà il 22 e 23 marzo. L’iniziativa mira a informare i cittadini sui temi in votazione e a promuovere un confronto costruttivo sull’argomento. L’appuntamento si inserisce nel calendario delle attività politiche del partito per il nuovo anno, con l’obiettivo di sostenere una partecipazione consapevole e informata.

Fratelli d’Italia Ferrara inaugura il nuovo anno con un’iniziativa pubblica dedicata al Referendum sulla giustizia, in programma per i giorni 22 e 23 marzo. Sabato 17 dalle 15.30 alle 18.00, in Piazza Trento e Trieste, sarà allestito il primo banchetto informativo e di raccolta firme. “Sabato 17 – informa il coordinamento di Fratelli d’Italia Ferrara – saremo in piazza insieme ai nostri militanti e simpatizzanti per inaugurare il nuovo anno con un appuntamento dedicato alla riforma della Giustizia e al sostegno del ‘sì’ al Referendum. Durante l’iniziativa sarà distribuito materiale informativo e sarà possibile partecipare alla nostra raccolta firme a sostegno della proposta referendaria. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Leggi anche: Giustizia, referendum: Camera penale di Firenze scende in piazza per il “sì”

Leggi anche: Il fronte del Si scende in campo: referendum sulla giustizia, la sfida è aperta

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Sondaggi politici ripartono Fratelli d’Italia e il Pd | in crescita tutto il centrodestra e i dem; Sondaggi politici dopo le feste crolla Fratelli d’Italia ma il Pd resta distante.

Referendum giustizia, penalisti in piazza per il Sì con Francesca Scopelliti, compagna di Tortora

Referendum giustizia: la data del 22-23 marzo a rischio rinvio Il Comitato del No ha raggiunto le 500mila firme necessarie: ora le opposizioni chiedono... - facebook.com facebook

Sondaggi referendum giustizia, "Sì" in vantaggio con oltre la metà dei voti x.com