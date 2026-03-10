Domenica si è tenuto un incontro presso la Domus San Giuliano in cui sono state illustrate le motivazioni a favore del Sì al referendum sulla giustizia. Fratelli d’Italia ha partecipato attivamente alla discussione, presentando le proprie posizioni e spiegando le ragioni del proprio sostegno. L'evento ha visto la presenza di diversi rappresentanti politici e cittadini interessati alla consultazione referendaria.

"Le ragioni del sì" sono state esposte domenica alla Domus San Giuliano nel corso di un incontro sul referendum sulla giustizia. A organizzare il confronto, che ha visto un centinaio di presenti tra addetti ai lavori e cittadini, il circolo cittadino di Fratelli d’Italia. Saluti introduttivi a cura di Pierfrancesco Castiglioni e Massimo Belvederesi, rispettivamente segretario comunale e provinciale, mentre la senatrice Elena Leonardi ha sottolineato l’importanza della partecipazione al voto, in particolare per questo referendum confermativo che non ha bisogno di quorum per la sua validità. Il dettaglio tecnico dei contenuti della riforma... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Referendum sulla giustizia, Fratelli d’Italia in campo per il Sì

