Ufficio immigrazione della questura previste aperture straordinarie
L’Ufficio immigrazione della Questura di Piacenza effettuerà aperture straordinarie nelle giornate di sabato 17 e 24 gennaio. In queste date, sarà possibile ritirare i titoli di soggiorno senza appuntamento, con orario continuato a partire dalle 8. Si invita a consultare le comunicazioni ufficiali per eventuali aggiornamenti o variazioni negli orari.
Nelle giornate di sabato 17 gennaio e sabato 24 gennaio l’ufficio immigrazione della Questura di Piacenza organizza due giornate straordinarie di consegna, senza appuntamento, dei titoli di soggiorno con orario continuato, dalle 8.30 alle 12.30. Nel caso di numeroso afflusso di utenti l’ingresso. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
