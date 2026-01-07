Referendum | Ceccanti ' lunedì a Firenze la sinistra che vota sì'

Il referendum in programma rappresenta un momento importante di confronto politico e civico. Ceccanti annuncia che lunedì a Firenze si incontrerà la sinistra che sostiene il sì, evidenziando l’impegno per temi come la separazione delle carriere. La posizione di Libertà Eguale, nata nel 1999, si è sempre mostrata favorevole a questa riforma, contribuendo al dibattito pubblico su temi di giustizia e trasparenza.

Roma, 7 gen (Adnkronos) - "Libertà Eguale che è sorta nel 1999 è sempre stata favorevole alla separazione delle carriere. Si tratta di un referendum in cui, per definizione, non c'è disciplina di partito né di coalizione. Non è quindi per nulla strano che una parte del Pd e del centrosinistra riaffermi un punto in cui ha sempre creduto, la separazione delle carriere come conseguenza logica del nuovo codice col processo accusatorio di Giuliano Vassalli di fine anni '80". Lo dice il costituzionalista Stefano Ceccanti a 'Libero' a proposito dell'iniziativa di Libertà Eguale sul referendum in programma lunedì a Firenze cui prenderà parte, tra gli altri, il presidente emerito della Corte Costituzionale Augusto Barbera. 🔗 Leggi su Iltempo.it

