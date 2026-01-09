La sinistra che vota sì al referendum

Il prossimo 15 gennaio a Firenze si terrà l’evento “La sinistra che vota sì”, promosso da Libertà Eguale Toscana. L’iniziativa intende approfondire le ragioni di coloro che, appartenenti alla sinistra, hanno scelto di sostenere il sì al referendum. Un’occasione per discutere di temi politici e sociali, offrendo uno spazio di confronto e riflessione sui cambiamenti in atto.

Firenze, 9 gennaio 2026 – Lunedì prossimo, a Firenze, ci sarà un'interessante iniziativa organizzata da Libertà Eguale Toscana dal titolo "La sinistra che vota sì". Sì al referendum costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati. "Penso che non debba sfuggire a nessuno la progressiva estensione delle adesioni in quantità e qualità all'iniziativa promossa Lunedì a Firenze da Libertà Eguale Toscana", dice Stefano Ceccanti, vicepresidente di Libertà Eguale, associazione di cultura riformista fondata nel 1999, il cui presidente è Enrico Morando.

