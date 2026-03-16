Referendum | si scaldano i motori Il taccuino elettorale con tutti gli appuntamenti

In vista della primavera 2026, sono in programma due appuntamenti elettorali principali: il referendum sulla giustizia si terrà il 22 e 23 marzo, mentre le elezioni amministrative ad Arezzo sono previste per il 24 e 25 maggio. Questi eventi coinvolgono cittadini e amministratori locali, con il taccuino che si prepara ad annotare ogni dettaglio delle consultazioni.

La primavera 2026 prevede importanti appuntamenti elettorali: il referendum giustizia del 22 e 23 marzo e le amministrative di Arezzo del 24 e 25 maggio. Il calendario degli eventi che li anticipano La primavera 2026 prevede importanti appuntamenti elettorali: il referendum giustizia del 22 e 23 marzo e le amministrative di Arezzo del 24 e 25 maggio. Il calendario degli eventi organizzati dai candidati a sindaco, dalle liste, dagli stessi comitati referendari. Venerdì 20 marzo – Bucine pubblico presso la sala COOP ex Circolo Aurora, Via Venezia 22. Incontro, in corso di definizione.Il comitato "Sì Separa", in collaborazione con la Fondazione Luigi Einaudi, promuove una serie di eventi sul territorio aretino per analizzare i contenuti del quesito referendario e sostenere le ragioni del "Sì". 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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