Referendum | Serracchiani ' Ciriani conferma vogliono Pm sotto esecutivo'
Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Secondo il sottosegretario Fazzolari Putin al referendum voterebbe no. Aggiunge il ministro Ciriani che i cittadini valutino se vogliono il sistema stile russo dove non c'è la separazione delle carriere che c'è invece in tutti 'i paesi democratici evoluti occidentali'. Anche il ministro Ciriani confessa il vero obiettivo della riforma: mettere il Pm sotto l'esecutivo". Così Debora Serracchiani, responsabile Giustizia nella segreteria nazionale del Pd. " Infatti, in quasi tutti i paesi democratici evoluti, c'è una forma di separazione delle carriere, ma in quasi tutti quei paesi però è anche consentito di cambiare di ruolo senza limiti nel corso della propria carriera, cosa che in Italia è oggi possibile una sola volta. 🔗 Leggi su Iltempo.it
