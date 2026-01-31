Nordio smentisce le fake news | Sul referendum clima rovente mai detto che i giudici sono appiattiti sui Pm

Nordio mette fine alle fake news sul referendum sulla giustizia. Il ministro della Giustizia smentisce le voci che lo volevano a favore di giudici e Pm, e chiarisce che non ha mai detto nulla di diverso. Attorno alla riforma si è alzato un polverone, con molte persone che credono sia punitiva. In realtà, basta leggere il testo della legge per capire che non lo è, e che eleva il ruolo del pubblico ministero, senza compromettere l’indipendenza dei giudici.

Attorno al referendum sulla giustizia c'è "un'atmosfera arroventata" che "da molte parti è stata in queste settimane suscitata" generando la "percezione" che la riforma sia "punitiva" ma "è sufficiente leggere il testo della legge per vedere che non solo non è affatto punitiva ma eleva il rango del pubblico ministero a quello di giudice". Così Carlo Nordio rispondendo ai cronisti a margine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2026 in Tribunale a Milano. "Parole mai pronunciate". " Non ho mai detto e non lo dirò mai che i giudici siano appiattiti sulle tesi del pubblico ministero ", ha aggiunto il ministro della Giustizia rispondendo a distanza ad alcuni degli interventi che si sono susseguiti nell'aula magna per due ore e mezza.

