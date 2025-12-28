Assemblee studentesche su Gaza e contraddittorio De Cristofaro AVS | Invitare boss se si parla di mafia?

A Vicenza, come in altre scuole italiane, alcuni studenti avevano proposto di dedicare un'assemblea alla questione palestinese, con un focus su Gaza. L'incontro non si è mai svolto. La motivazione ufficiale: mancava il contraddittorio. A bloccare tutto sarebbe stata una circolare del Ministero dell'Istruzione, che invita a garantire il pluralismo delle opinioni nelle assemblee scolastiche. Una raccomandazione diventata un vincolo, che ha avuto come effetto la cancellazione dell'iniziativa.

Vicenza, stop all’assemblea studentesca sulla Palestina al Liceo Fogazzaro: “Manca il contraddittorio”. La protesta di AVS - La dirigente del Liceo Fogazzaro di Vicenza ha sospeso l'assemblea studentesca sulla Palestina per mancanza di contraddittorio, accogliendo i rilievi dell'Ufficio scolastico e di FdI. orizzontescuola.it

Gaza, la scuola e la Costituzione; che sta dalla parte di chi difende le persone e i diritti e non di chi difende le frontiere - 000 gli studenti e le studentesse senza una scuola, 11 le università bombardate, 432 gli edifici scolastici polverizzati. articolo21.org

Questo D'Orsi mi ricorda i più stupidi delle assemblee studentesche degli anni '70 @QRepubblica x.com

"Nelle scuole italiane stanno succedendo cose molto gravi a seguito di una circolare del ministro Valditara sul contraddittorio nelle assemblee". A mettere nero su bianco la denuncia è il capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro - facebook.com facebook

