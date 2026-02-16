Referendum | De Cristofaro Avs ' richiesta elenco finanziatori No a Anm è intimidazione'

Giuseppe De Cristofaro dell’Associazione per i diritti e la legalità ha definito una intimidazione la richiesta del capo di gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, di conoscere i nomi dei finanziatori del movimento “Comitato Giusto dire NO”. De Cristofaro ha sottolineato che questa richiesta alimenta un clima di tensione e pressione in vista del prossimo referendum sulla giustizia, che si avvicina rapidamente.

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "La richiesta all'Anm, del capo di gabinetto del ministero della Giustizia Giusi Bartolozzi, di fornire i nominativi dei finanziatori privati del 'Comitato Giusto dire NO' è una vera e propria intimidazione che conferma un clima preoccupante intorno al prossimo referendum sulla giustizia". Lo afferma il capogruppo dell'Alleanza Verdi e Sinistra Peppe De Cristofaro, presidente del gruppo Misto di palazzo Madama. "L'Associazione Nazionale Magistrati è un'associazione privata, finanziata principalmente attraverso le quote versate annualmente dai magistrati iscritti e non riceve finanziamenti diretti dallo Stato per la propria funzione sindacale. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Referendum: De Cristofaro (Avs), 'richiesta elenco finanziatori No a Anm è intimidazione' Svizzera: De Cristofaro (Avs), 'solidarietà a troupe Rai' La recente aggressione a Crans Montana ai danni di giornalisti e troupe Rai evidenzia l'importanza della libertà di informazione. Manovra: De Cristofaro (Avs), 'anche su piano casa Meloni prende in giro italiani' Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: No ai fuorisede e timori a destra: il sì perde colpi; LE NOTIZIE DEL GIORNO DEL 7 FEBBRAIO - Fedriga: Vannacci scommessa persa. Referendum: stoccata di Renzi. Il sondaggio: gli italiani vogliono la Meloni più critica con Trump LE ULTIMISSIME dall’Italia; Rai, tredicesima fumata nera in Vigilanza per voto su Presidente. Referendum: De Cristofaro (Avs), 'richiesta elenco finanziatori No a Anm è intimidazione'Roma, 16 feb. (Adnkronos) - La richiesta all'Anm, del capo di gabinetto del ministero della Giustizia Giusi Bartolozzi, di fornire i nominativi dei finanziatori privati del 'Comitato Giusto dire NO' ... iltempo.it REFERENDUM, DE CRISTOFARO (AVS): RICHIESTA ELENCO FINANZIATORI COMITATO NO DELL’ANM È INTIMIDAZIONERoma, 16 feb - La richiesta all’Anm, del capo di gabinetto del ministero della Giustizia Giusi Bartolozzi, di fornire i nominativi dei finanziatori privati del 'Comitato Giusto dire NO' è una vera e ... 9colonne.it #inonda Referendum giustizia, Calenda: "Inappropriate le dichiarazioni di Nordio e Gratteri, così si fa un torto ai cittadini". - facebook.com facebook