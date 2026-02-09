Referendum sulla giustizia Fiordellisi | Difendere la Costituzione difendere la Democrazia
Difendere la Costituzione significa difendere la democrazia. Di Franco Fiordellisi, comitato società civile per il No. Perché diciamo no alla separazione delle carriere. Prendendo spunto dalla decisione della Corte di Cassazione che ha accettato il ricorso dei giuristi del No sul quesito.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Referendum sulla Giustizia, Anpi: "A Rimini un incontro pubblico per difendere Costituzione e Stato di diritto"
L’Anpi Sezione di Rimini e il Coordinamento Democrazia Costituzionale promuovono un incontro pubblico per informare sui temi del Referendum sulla Giustizia, in vista della prossima consultazione.
Referendum giustizia, a Terni il comitato per il “no”: “Passaggio cruciale per difendere la Costituzione”
A Terni, il comitato per il “no” al referendum sulla giustizia sottolinea l’importanza del voto del 22 e 23 marzo 2026.
«NO AL REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA PER DIFENDERE LA COSTITUZIONE E I DIRITTI» | 13/01/2026
Referendum, Fiordellisi: Difendere la Costituzione significa difendere la democraziaSi riporta la nota di Franco Fiordellisi, comitato società civile per il No: Perché diciamo no alla separazione delle carriere. Prendendo spunto dalla decisione della Corte di Cassazione che ha accett ... irpinianews.it
Referendum sulla riforma della giustizia, Udc e Popolari Civici: Voteremo sì, ecco perchèI Poplari Civici e l'Udc di Grosseto intervengono sul referendum sulla riforma della giustizia e sostengono il Sì ... grossetonotizie.com
#inonda Referendum giustizia, Cerasa: "Il governo si sta dando martellate in mezzo alle gambe, lo dico da sostenitore del Sì". x.com
Verso il Referendum della Giustizia Le ragioni del Sì secondo Salvo Pace facebook
