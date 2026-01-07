Riforma giustizia il Nobel Giorgio Parisi | Voterò no al referendum

Il premio Nobel Giorgio Parisi ha annunciato il suo sostegno al comitato “Società civile per il No” in occasione del referendum sulla riforma della giustizia. In un’intervista a Repubblica, lo scienziato ha illustrato le ragioni della sua scelta, evidenziando l’importanza di un dialogo responsabile e di un approfondimento critico sui cambiamenti proposti. La sua posizione si inserisce nel dibattito pubblico sulle future riforme del sistema giudiziario italiano.

Il premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi ha spiegato le motivazioni della sua adesione al comitato “ Società civile per il No ” al referendum sulla riforma della giustizia in un’intervista a Repubblica. Al centro della sua posizione c’è la difesa dell’autonomia della magistratura: «Prima di essere uno scienziato sono un cittadino. E come cittadino questa battaglia mi interessa moltissimo perché penso che il punto fondamentale sia essenzialmente difendere l’indipendenza della magistratura », ha dichiarato. Secondo Parisi, la riforma in discussione ha una finalità precisa: «ha lo scopo di indebolire la magistratura». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Riforma giustizia, il Nobel Giorgio Parisi: «Voterò no al referendum» Leggi anche: Giorgio Parisi voterà no al referendum sulla giustizia Leggi anche: Propaganda Live ospita il premio Nobel Giorgio Parisi Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Parisi: “Questa riforma danneggia la giustizia, torno a fare politica”. Parisi: “Questa riforma danneggia la giustizia, torno a fare politica” - In gioco è la autonomia di tutti i magistrati e la nostra Carta” ... repubblica.it

Giorgio Parisi voterà no al referendum sulla giustizia - E come cittadino questa battaglia mi interessa moltissimo perché penso che il punto fondamentale sia essenzialmente difendere l’indipendenza della ma ... msn.com

La scelta del premio Nobel Parisi: "Al referendum voto no e torno a fare politica" - E come cittadino questa battaglia mi interessa moltissimo perché penso che il punto fondamentale sia essenzialmente difendere l'indipendenza della ma ... msn.com

Sosteniamo convintamente il sì alla riforma della giustizia perché vogliamo renderla più efficiente e trasparente, più vicina ai cittadini. La campagna per il no è purtroppo infarcita di bugie e allarmismi: nessuno vuole sottomettere la magistratura all’esecutivo, tu - facebook.com facebook

Sosteniamo convintamente il sì alla riforma della giustizia perché vogliamo renderla più efficiente e trasparente, più vicina ai cittadini. La campagna per il no è purtroppo infarcita di bugie e allarmismi: nessuno vuole sottomettere la magistratura all’esecutivo, tu x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.