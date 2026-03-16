Referendum Meloni | se non passa? Io resto e giustizia non funziona

Il 16 marzo, una dichiarazione politica ha invitato i cittadini a partecipare al voto sul referendum, sottolineando l’importanza di valutare la riforma proposta. La premier ha affermato che, in caso di mancato risultato favorevole, continuerà a rimanere al suo posto e ha commentato sull’efficacia del sistema giudiziario. Nessun dettaglio sulle modalità del voto o sui contenuti specifici della riforma è stato fornito.

Noi e l’Intelligenza Artificiale, domani incontro all’Arciconfraternita dei Pellegrini. Apre de Kerckhove Roma, 16 mar. (askanews) – “Invito i cittadini ad andare a votare guardando il merito della riforma – ha detto la Premier – perché questa non è una riforma di destra non è una riforma di sinistra è una riforma di buonsenso e tutte le persone di buonsenso che siano di destra o di sinistra devono cogliere l’occasione di modernizzare questa nazione. Io intendo arrivare alla fine della legislatura e farmi giudicare dagli italiani sul complesso del lavoro che ho fatto quindi non avrebbe senso che io mi dimettessi anche nel caso di vittoria del No”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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