Meloni | Intervenire a Hormuz sarebbe passo verso il coinvolgimento Sul referendum | Se non passa io resto

Durante un'intervista a Quarta Repubblica, la presidente del Consiglio ha commentato la possibilità di intervenire a Hormuz, definendola un passo verso il coinvolgimento. Ha anche parlato del referendum, affermando che in caso di fallimento rimarrebbe nel paese. Ha sottolineato che le basi militari italiane nel Golfo rappresentano attualmente la sua priorità.

«Quello che noi possiamo fare adesso è rafforzare la missione Aspides, quindi parliamo del Mar Rosso. Sullo Stretto di Hormuz, chiaramente è più impegnativo, perché vorrebbe dire fare un passo avanti verso il coinvolgimento. Da una parte per noi è fondamentale la libertà di navigazione, che è oggetto anche oggi di uno statement che è stato fatto con i nostri partner. Intervenire significa oggettivamente fare un passo in avanti nel coinvolgimento». Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ospite di Quarta Repubblica, in onda la sera di lunedì 16 marzo su Rete4. «Lavoriamo per una de-escalation, cioè per fare in modo che la guerra possa terminare e possa tornare la diplomazia», ha aggiunto. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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