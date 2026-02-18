Il governo di Giorgia Meloni ha avviato una strategia per convincere gli indecisi al referendum sulla riforma della giustizia, che si terrà tra poco più di un mese. La premier punta a influenzare l’opinione pubblica con sondaggi mirati, critiche ai giudici e inviti diretti al voto. Nel frattempo, aumentano le tensioni tra le forze politiche e le istituzioni giudiziarie, creando un clima di confronto acceso. La campagna elettorale si fa sempre più intensa, mentre gli italiani si avvicinano alla decisione finale.

Mancano 32 giorni al referendum sulla riforma costituzionale della giustizia e l’agitazione tra via della Scrofa e Palazzo Chigi monta. La linea ufficiale della premier Giorgia Meloni resta quella di non politicizzare l’appuntamento, ma si compulsano i sondaggi, e se ne commissionano di nuovi, per capire come rafforzare la campagna per il Sì. E ci sarebbe già una data cerchiata in rosso sul calendario per l’appello al voto della presidente del Consiglio: il 12 marzo. Ma andiamo con ordine. Per sondare 25mila italiani entro fine marzo la presidenza del Consiglio, attraverso il dipartimento per l’Editoria, ha firmato un contratto con la società Tecnè di Carlo Buttaroni che vale 120mila euro netti più Iva: 146. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Referendum, il piano di Meloni per convincere gli indecisi: sondaggi, attacchi ai giudici e appello al voto

Referendum, i sondaggi confermano: il vantaggio del Sì ridotto a circa sei punti. E gli indecisi sono ancora il 40%I sondaggi prefigurano un fronte del sì con un vantaggio ridotto a circa sei punti percentuali, con il 40% degli indecisi.

Meloni prepara l’appello al voto al referendum: “Serve al paese”Il primo ministro Meloni invita i cittadini a partecipare al referendum, sostenendo che il voto è fondamentale per il futuro del paese.

News - Referendum Giustizia. Meloni attacca, il Comitato del No risponde. 10/1/2026

