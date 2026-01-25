Un sì alla Meloni un no al referendum Sbagliato trasformare la chiamata alle urne in un test di fedeltà politica

Il dibattito sul referendum in materia di giustizia spesso si riduce a una questione di fedeltà politica. Tuttavia, è importante distinguere tra il diritto di esprimere una propria opinione e l’uso strumentale delle urne come strumento di schieramento. È fondamentale valutare con attenzione le proposte, evitando di trascurare il merito delle questioni e la loro reale incidenza sulla giustizia e sulla società.

Giustizia a sorte. C'è un equivoco tanto comodo quanto perfidamente diffuso sul referendum in materia di giustizia: trasformare la chiamata alle urne in un test di fedeltà politica. Un Sì o un No al governo. Una scorciatoia rassicurante che evita il merito, sposta l'attenzione e riduce tutto a una tifoseria. A marzo, val la pena ricordarlo, non si voterà su Giorgia Meloni - che si sta imponendo con straordinaria autorevolezza sulla scena internazionale -ma su un passaggio delicatissimo dell'equilibrio costituzionale. Politicizzare il referendum significa ridurlo alla narrazione del nemico da abbattere: «noi contro voi». 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Un sì alla Meloni, un no al referendum. Sbagliato trasformare la chiamata alle urne in un test di fedeltà politica Referendum sulla Giustizia e poi voto anticipato: Meloni potrebbe far tornare l’Italia alle urne nel 2026Il referendum sulla Giustizia, promosso dal sottosegretario Fazzolari, potrebbe fungere da indicatore dei sentimenti degli italiani e influenzare le decisioni politiche future. Referendum sulla giustizia, fissata la data: si va alle urne il 22 e 23 marzoIl governo ha annunciato che il referendum sulla riforma della giustizia si svolgerà il 22 e 23 marzo. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Argomenti discussi: Meloni, il patto con Merz: Sì al board se cambia. E vuole il Nobel per Trump; Meloni si tira fuori dal Board di Trump, almeno per ora; Perché l’Italia non farà parte del Board of Peace su Gaza, per ora; L'Italia dirà no al Board of peace voluto da Trump: anche la Costituzione è un ostacolo. Un sì alla Meloni, un no al referendum. Sbagliato trasformare la chiamata alle urne in un test di fedeltà politicaGiustizia a sorte. C’è un equivoco tanto comodo quanto perfidamente diffuso sul referendum in materia di giustizia: trasformare la ... iltempo.it Sondaggio Referendum sulla Giustizia, Giorgia Meloni tiene le dita incrociate: oggi vincerebbe il SìI prossimi 22 e 23 marzo si voterà per il referendum sulla Giustizia e a oggi i sondaggi vedrebbero vincere il Sì sul No ... virgilio.it Andrea Crisanti. . Il video in cui il professor Alessandro Barbero spiega perché voterà NO al referendum sulla riforma della giustizia del governo Meloni è stato oscurato. Noi ne condividiamo appieno i contenuti e, per questo, ho deciso di ripubblicarlo su tutti i - facebook.com facebook Bettini: "Se Meloni vincerà il referendum, diventerà come Trump o, peggio, come Mussolini. I riformisti dem Sono dei settari". L'intervista di @GinevraLeganza x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.