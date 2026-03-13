Meloni chiama alle urne | ‘Non restate a casa non è un voto contro la magistratura ma contro le caste’

Il premier Giorgia Meloni ha invitato gli italiani a votare al referendum del 22 e 23 marzo, parlando dal palco del Teatro Parenti di Milano. Nel suo intervento ha detto che non si tratta di un voto contro la magistratura, ma contro le caste. Ha anche esortato le persone a non restare a casa, sottolineando l’importanza di partecipare alle urne.

AMilano, ieri, sul palco senza simboli né loghi delTeatro Franco Parenti,la presidente del ConsiglioGiorgia Meloniha invitato gli elettori alla mobilitazione per il referendum del 22 e 23 marzo. Con il tono deciso che la contraddistingue e con lo sguardo severo, Meloni ha parlato di futuro e di “voto contro le caste“, le stesse che, se la riforma non dovesse passare, diventerebbero ancora più potenti e negligenti, responsabili, secondo la premier, di “decisioni surreali” prese sulla pelle dei cittadini. A sostegno delle sue parole, e facendo leva su alcuni dei temi più caldi delle cronache recenti, Meloni ha portato diversi esempi:... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

