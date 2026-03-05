Giorgia Meloni inchioda toghe rosse e sinistra | La verità che non possono dire

Giorgia Meloni, nel corso di un intervento pubblico, ha affermato che la priorità del governo è garantire la sicurezza di militari, diplomatici e cittadini italiani presenti nelle aree di crisi. La premier ha criticato le opposizioni, accusandole di non voler affrontare alcune verità. In un contesto di tensione internazionale, Meloni ha sottolineato come l'attenzione sia rivolta alle operazioni di messa in sicurezza.

In questi giorni di alta tensione e una guerra in corso, Giorgia Meloni ribadisce che "la nostra priorità è la messa in sicurezza le decine di migliaia di italiani che sono nell'area: militari, diplomatici, cittadini in transito. Dare assistenza a chi è rimasto bloccato. Abbiamo organizzato i primi convogli, cerchiamo di farli partire da aeroporti sicuri". Intervistata da Rtl 102.5, la presidente del Consiglio non può nascondere di essere "ovviamente preoccupata per le possibili ripercussioni sull'Italia: stiamo lavorando su tutti questi fronti, intanto siamo in continuo contatto con i principali alleati, con i leader del Medio Oriente. Siamo impegnati soprattutto su tre fronti, lavoriamo sul piano diplomatico anche attraverso questi contatti per capire se ci siano i margini per una ripresa del negoziato per il nucleare iraniano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

