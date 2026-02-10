Referendum la scelta di Monti | il mio voto dipende dai rapporti Meloni-Trump Ma che c’entra?

In Italia, Mario Monti si tiene in disparte e non si sbilancia sul referendum. Il suo voto, infatti, dipende dai rapporti tra Meloni e Trump, ma non ha ancora deciso quale schierarsi. Nel frattempo, fuori dal campo delle fazioni sulla giustizia, si vede la sua figura in lontananza, restando alla finestra senza intervenire.

In lontananza, distante dal campo che vede schierati sulla giustizia il fronte del sì e quello del no, che non risparmia colpi bassi (slogan e notizie bufala), si staglia la silhouette di Mario Monti, resta alla finestra. Come voterà l’ex premier, modello di sobrietà, esimio economista, già commissario europeo? In collegamento con Otto e Mezzo nella puntata di lunedì dà una risposta esilarante. Non proprio in linea con il suo profilo. Una risposta degna dei compagni militanti che votano no nella speranza, piuttosto inverosimile, di dare la spallata al governo. Monti: voterò sì se Meloni prende le distanze da Trump. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Referendum, la scelta di Monti: il mio voto dipende dai rapporti Meloni-Trump. Ma che c’entra? Approfondimenti su Monti Trump Referendum: Bettini, 'è diventato sì o no su Meloni, il mio voto conseguente' Il referendum rappresenta un momento di confronto importante, ma spesso soggetto a interpretazioni personali e politiche. Meloni annuncia la data del referendum e dice che non vuole personalizzare il voto Giorgia Meloni ha annunciato che il referendum sulla separazione delle carriere si terrà il 22 e 23 marzo. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Monti Trump Argomenti discussi: Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026; Riforma della magistratura, le ragioni del No al referendum del 22-23 marzo 2026; Referendum costituzionale sulla magistratura: perché abbiamo deciso di votare NO; Referendum Costituzionale: tra norma vigente e riforma. No al voto per i fuorisede al referendum Giustizia: bocciato il disegno di leggeBocciati gli emendamenti dell'opposizione che chiedevano l'approvazione del diritto di voto per chi vive, per motivi di studio o lavoro, lontano dal proprio comune di residenza. Meloni smentisce se s ... tg24.sky.it Referendum giustizia, aggiunto un nuovo quesito e scelta la data per le urneReferendum sulla riforma della giustizia e separazione delle carriere: confermata la data del 22-23 marzo, cambia il quesito ... quifinanza.it Quando Donald Trump pubblica immagini razziste che trasformano Barack Obama e Michelle Obama in scimmie, non è “una provocazione”. È razzismo puro. È disumanizzazione. È odio. E allora una domanda è inevitabile. Se Giorgia Meloni continua a ripet - facebook.com facebook #ottoemezzo Rapporto di vassallaggio di Giorgia Meloni con Trump La risposta di Gad Lerner x.com

