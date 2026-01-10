Groenlandia i partiti ribadiscono il diritto all’autodeterminazione | ‘Vogliamo decidere da soli’

La Groenlandia ribadisce il proprio diritto all’autodeterminazione, sottolineando la volontà di decidere autonomamente il proprio futuro. I partiti politici dell’isola concordano sulla necessità di preservare questa libertà, ritenendo fondamentale poter scegliere il proprio percorso senza ingerenze esterne. La posizione condivisa dal Parlamento rappresenta un passo importante verso la piena autonomia della Groenlandia, rafforzando il principio di autodeterminazione già sancito in ambito internazionale.

La posizione condivisa del Parlamento. La Groenlandia rivendica la piena libertà di scegliere il proprio destino. A ribadirlo sono stati i leader dei cinque partiti rappresentati nel parlamento locale, l' Inatsisartut, attraverso una dichiarazione congiunta riportata dall'agenzia Dpa. "Vogliamo essere groenlandesi". Nel documento, i rappresentanti politici hanno espresso con chiarezza la loro posizione: "Non vogliamo essere americani, non vogliamo essere danesi, vogliamo essere groenlandesi". Una presa di posizione netta che sottolinea la volontà di preservare identità, autonomia e autodeterminazione.

