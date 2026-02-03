Referendum l’appello di Elio Germano | Andate a difendere la Costituzione Serve spirito critico contro la propaganda

Da ilfattoquotidiano.it 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Elio Germano fa appello agli italiani: “Andate a difendere la Costituzione” prima del voto del 22 e 23 marzo sulla giustizia. L’attore invita a mantenere spirito critico e a resistere alla propaganda, durante una proiezione a Roma del film “Disunited Nations”. Con lui, partecipano al dibattito Maddalena Oliva, Francesca Albanese e Matteo Nucci.

“La nostra è una Costituzione meravigliosa, vi invito tutti a difenderla al prossimo referendum “. Queste le parole dell’attore Elio Germano, in vista del voto del 22 e 23 marzo sulla giustizia, nel corso della proiezione speciale a Roma del film documentario “ Disunited Nations ” di Cristophe Cottaret, partecipando a un dibattito insieme alla vicedirettrice del Fatto Quotidiano, Maddalena Oliva, alla relatrice speciale Onu per la Palestina e i Territori Occupati, Francesca Albanese, e allo scrittore Matteo Nucci. Germano, già protagonista negli scorsi mesi di uno scontro con il ministro della Cultura Alessandro Giuli e critico verso diversi provvedimenti del governo, come il ddl Sicurezza, contesta così anche la legge Nordio, in vista del referendum confermativo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

referendum l8217appello di elio germano andate a difendere la costituzione serve spirito critico contro la propaganda

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, l’appello di Elio Germano: “Andate a difendere la Costituzione. Serve spirito critico contro la propaganda”

Approfondimenti su Costituzione Referendum

Referendum separazione delle carriere: contro la propaganda di governo serve una campagna d’informazione capillare

Il referendum sulla separazione delle carriere è un momento importante per il nostro sistema democratico.

Referendum: Boccia, 'dire no significa difendere la Costituzione'

Il referendum rappresenta un momento di confronto importante per la nostra democrazia, che si basa sull'equilibrio tra i poteri dello Stato.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Costituzione Referendum

Argomenti discussi: Referendum, l’appello di Zuppi: Andate a votare, l’autonomia dei giudici essenziale; L’appello di Zuppi: andiamo tutti a votare al referendum sulla giustizia; Giustizia, i sindaci: Il referendum non risolve i problemi; Referendum, l’appello del cardinale Zuppi (Cei): Andate a votare, l’autonomia dei magistrati è essenziale.

referendum l appello diReferendum, l’appello dei comitati del No per il voto fuori sede. M5s e Avs offrono posti da rappresentante di listaLa lettera ai parlamentari per un intervento urgente che permetta ai fuorisede di votare al referendum del 22-23 marzo ... ilfattoquotidiano.it

referendum l appello diReferendum, l’appello di Zuppi: Andate a votare, l’autonomia dei giudici essenzialeL’invito del cardinale presidente della Cei per il 22 e 23 marzo. C’è un equilibrio tra poteri dello Stato che i padri costituenti ci hanno lasciato come ... repubblica.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.