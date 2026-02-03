Referendum l’appello di Elio Germano | Andate a difendere la Costituzione Serve spirito critico contro la propaganda

Elio Germano fa appello agli italiani: “Andate a difendere la Costituzione” prima del voto del 22 e 23 marzo sulla giustizia. L’attore invita a mantenere spirito critico e a resistere alla propaganda, durante una proiezione a Roma del film “Disunited Nations”. Con lui, partecipano al dibattito Maddalena Oliva, Francesca Albanese e Matteo Nucci.

"La nostra è una Costituzione meravigliosa, vi invito tutti a difenderla al prossimo referendum ". Queste le parole dell'attore Elio Germano, in vista del voto del 22 e 23 marzo sulla giustizia, nel corso della proiezione speciale a Roma del film documentario " Disunited Nations " di Cristophe Cottaret, partecipando a un dibattito insieme alla vicedirettrice del Fatto Quotidiano, Maddalena Oliva, alla relatrice speciale Onu per la Palestina e i Territori Occupati, Francesca Albanese, e allo scrittore Matteo Nucci. Germano, già protagonista negli scorsi mesi di uno scontro con il ministro della Cultura Alessandro Giuli e critico verso diversi provvedimenti del governo, come il ddl Sicurezza, contesta così anche la legge Nordio, in vista del referendum confermativo.

