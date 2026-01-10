Referendum Landini | Governo vuole cambiare Costituzione va difesa democrazia

Da ildenaro.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il referendum in discussione rappresenta un'importante occasione per riflettere sulla tutela dei principi democratici. Landini sottolinea come le recenti proposte del governo mirino a modificare la Costituzione, sollevando preoccupazioni sulla salvaguardia della democrazia. È essenziale analizzare con attenzione le implicazioni di queste riforme per garantire che i valori fondamentali siano preservati e rispettati.

Milano, 10 gen. (askanews) – “Siamo qui oggi perché quello che sta facendo il governo con questo intervento non c’entra nulla con la riforma della giustizia. La divisione delle carriere non c’entra assolutamente nulla ed è evidente il disegno politico di questo governo di mettere in discussione e di cambiare radicalmente la nostra Costituzione”. Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio Landini, a margine dell’evento Comitato Società Civile che dà il via alla campagna per il No al referendum sulla giustizia. “In questo caso – ha spiegato – mettendo in discussione l’indipendenza della magistratura, ma poi questa cosa va collocata dentro quello che più in generale questo governo sta facendo. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

Leggi anche: Referendum, Landini: "Disegno politico Governo è cambiare Costituzione"

Leggi anche: Referendum: Fontana, 'è strumento democrazia, legato a riforma non a Governo'

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Giustizia: 10 gennaio Comitato Società Civile lancia campagna per No a referendum, con Landini; Referendum, basta rinvii: il governo punta al 22 marzo. I comitati per il no: “Pronti al ricorso”; Referendum, chi a sinistra dice Sì al No del Pd; «Landini? Un abuso usare i soldi della Cgil per il No al referendum».

referendum landini governo vuoleReferendum, Landini all’assemblea per il No: “Parliamo con tutti, è in gioco la democrazia”. Attesa per Conte e Schlein - “Siamo di fronte non solo a un attacco esplicito all’indipendenza della magistratura, ma a un disegno politico esplicito di questo governo, che vuole mettere in discussione l’ esistenza stessa della C ... ilfattoquotidiano.it

referendum landini governo vuoleReferendum, Schlein: il governo vuole assoggettare i magistrati. Landini: va difesa la democrazia - (askanews) – Le parole della premier sulla magistratura e sulla campagna referendaria dell’Anm per il no alla separazione delle carriere dei magistrati, pronunciate nel discorso di inizi ... askanews.it

referendum landini governo vuoleReferendum, Landini: "Disegno politico Governo è cambiare Costituzione" - (LaPresse) "Siamo qui oggi perché quello che sta facendo il governo con questo intervento non c'entra nulla con la riforma della giustizia. msn.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.