Referendum Landini | Governo vuole cambiare Costituzione va difesa democrazia

Il referendum in discussione rappresenta un'importante occasione per riflettere sulla tutela dei principi democratici. Landini sottolinea come le recenti proposte del governo mirino a modificare la Costituzione, sollevando preoccupazioni sulla salvaguardia della democrazia. È essenziale analizzare con attenzione le implicazioni di queste riforme per garantire che i valori fondamentali siano preservati e rispettati.

Milano, 10 gen. (askanews) – “Siamo qui oggi perché quello che sta facendo il governo con questo intervento non c’entra nulla con la riforma della giustizia. La divisione delle carriere non c’entra assolutamente nulla ed è evidente il disegno politico di questo governo di mettere in discussione e di cambiare radicalmente la nostra Costituzione”. Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio Landini, a margine dell’evento Comitato Società Civile che dà il via alla campagna per il No al referendum sulla giustizia. “In questo caso – ha spiegato – mettendo in discussione l’indipendenza della magistratura, ma poi questa cosa va collocata dentro quello che più in generale questo governo sta facendo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Referendum, Landini: "Disegno politico Governo è cambiare Costituzione" Leggi anche: Referendum: Fontana, 'è strumento democrazia, legato a riforma non a Governo' Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Giustizia: 10 gennaio Comitato Società Civile lancia campagna per No a referendum, con Landini; Referendum, basta rinvii: il governo punta al 22 marzo. I comitati per il no: “Pronti al ricorso”; Referendum, chi a sinistra dice Sì al No del Pd; «Landini? Un abuso usare i soldi della Cgil per il No al referendum». Referendum, Landini all’assemblea per il No: “Parliamo con tutti, è in gioco la democrazia”. Attesa per Conte e Schlein - “Siamo di fronte non solo a un attacco esplicito all’indipendenza della magistratura, ma a un disegno politico esplicito di questo governo, che vuole mettere in discussione l’ esistenza stessa della C ... ilfattoquotidiano.it

Referendum, Schlein: il governo vuole assoggettare i magistrati. Landini: va difesa la democrazia - (askanews) – Le parole della premier sulla magistratura e sulla campagna referendaria dell’Anm per il no alla separazione delle carriere dei magistrati, pronunciate nel discorso di inizi ... askanews.it

Referendum, Landini: "Disegno politico Governo è cambiare Costituzione" - (LaPresse) "Siamo qui oggi perché quello che sta facendo il governo con questo intervento non c'entra nulla con la riforma della giustizia. msn.com

RIFORMA GIUSTIZIA: NASCE IL COMITATO “SOCIETÀ CIVILE PER IL NO AL REFERENDUM COSTITUZIONALE” Presidente Giovanni #Bachelet. Tra i promotori: #Bindi, #Landini, #Manfredonia, #Pagliarulo, #Parisi, #Tobagi È stato presentato a Roma i - facebook.com facebook

Tra uno sciopero e l’altro, Maurizio Landini trova il tempo per lanciare il suo comitato per il no al referendum sulla giustizia. Noi lo ringraziamo: ci offre un’ulteriore ragione per votare sì. Nel frattempo continuiamo a occuparci di rinnovi contrattuali e di nuovi pos x.com

