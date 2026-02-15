Sistema paramafioso | Carlo Nordio fa impazzire la sinistra

Nuova polemica sul referendum sulla giustizia, scatenata dal ministro Carlo Nordio che attacca il procuratore di Napoli Nicola Gratteri e definisce il sistema vigente al CSM come 'para-mafioso'. In un'intervista ai giornali del Nord Est del Gruppo Nem, Nordio ha dichiarato: “Quando si elegge il Csm, iniziano le telefonate”. “E quando un magistrato va davanti alla sezione disciplinare, può trovare chi gli ha chiesto il voto viceversa. Se non ha un 'padrino' è finito, morto”. Poi Nordio ha parlato di un sistema "paramafioso" che solo la riforma può scardinare. Apriti cielo. Le parole hanno scioccato le opposizioni, che rifiutano l'accostamento tra magistrati e mafia.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Il ministro Carlo Nordio ha definito il sistema di elezione del Consiglio Superiore della Magistratura “para-mafioso”, scatenando un acceso dibattito pubblico.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.