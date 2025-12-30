Il Colle fa un favore a pm e sinistra e ritarda la data del referendum

Il Colle ha deciso di posticipare la data del referendum, rallentando le intenzioni di Giorgia Meloni che puntava a inizio marzo. L’assenza di un accordo con Sergio Mattarella ha portato a un nuovo obiettivo, il penultimo fine settimana del mese. La questione rimane al centro del dibattito politico, con decisioni che influiranno sul calendario delle prossime settimane.

Giorgia Meloni puntava su inizio marzo, ma non c’è accordo con Sergio Mattarell a. Ora l’obiettivo è il penultimo week end del mese. I comitati per il No invece vogliono rinviare le urne a maggio per provare a recuperare lo svantaggio.. Un ordine del giorno di Fdi impegna l’esecutivo a far votare i connazionali in presenza. Antonio Di Pietro, che aveva dato l’allarme, esulta. Oggi voto finale alla Camera sulla manovra.. Lo speciale contiene due articoli. 🔗 Leggi su Laverita.info

