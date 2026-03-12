Referendum incontri e dibattiti nel casertano per il rush finale prima del voto

Nel casertano si intensificano gli incontri e i dibattiti tra sostenitori e oppositori del referendum costituzionale sulla giustizia, che si terrà il 22 e 23 marzo. Gli eventi coinvolgono diverse comunità locali e si svolgono in prossimità della data di voto, con l’obiettivo di informare gli elettori e coinvolgerli nel dibattito pubblico. La campagna si sta concentrando sulle ultime settimane prima della consultazione.

A Marcianise e Caserta le iniziative a sostegno del 'no' con Cantone e Cafiero de Raho. Confronto pubblico a Santa Maria a Vico Proseguono a marce forzate gli appuntamenti in vista del referendum costituzionale sulla giustizia del 22 e 23 marzo. Alla biblioteca comunale di Marcianise, giovedì 12 marzo alle 18,30, si svolgerà l'evento pubblico "Le Ragioni del No", a cura di Polis & Cultura. Dopo l'introduzione di Lina Tartaglione interverranno, moderati da Alessandro Tartaglione, Padre Michele Santoro del convento dei Francescani di Marcianise; Sonia Oliviero, segretaria generale della Cgil di Caserta; Stefano Graziano, deputato del Pd; Raffaele Cantone, procuratore capo della Repubblica.