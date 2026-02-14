FdI al rush finale sul referendum | no alla politicizzazione lotta alle fake news coinvolgere esponenti di sinistra per il Sì

La Direzione di Fratelli d’Italia si prepara all’ultimo giorno di campagna referendaria, puntando a contrastare la politicizzazione e a combattere le fake news. Il partito vuole coinvolgere anche esponenti di sinistra per sostenere il Sì e cerca di mantenere un tono responsabile di fronte alle tensioni crescenti. La polemica si è infiammata dopo le dichiarazioni del procuratore di Napoli, Gratteri, che hanno acceso il dibattito pubblico e aumentato le divisioni tra gli schieramenti.

La Direzione nazionale di Fratelli d’Italia dà un risposta netta e responsabile al clima incandescente determinato dalle parole inaccettabili del procuratore di Napoli Gratteri che hanno fatto deflagrare le polemiche – già elevate- in questi giorni di fuoco. Alla politicizzazione estrema della campagna referendaria che sta operando il fronte del No il partito guidato da Giorgia Meloni con tutti suoi iscritti propone la riflessione sul merito e la diffusione di una comunicazione corretta, chiara e trasparente sui contenuti dei quesiti referendari. Donzelli: “Ok all’odg: no alla politicizzazione dello scontro”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - FdI al rush finale sul referendum: no alla politicizzazione, lotta alle fake news, coinvolgere esponenti di sinistra per il Sì “Votate Sì al referendum per fermare questo scempio”: la fake news di Fdi e Salvini sulla scarcerazione dei manifestanti a Torino La destra torna a usare la scarcerazione dei manifestanti per alimentare la campagna del Sì al referendum. Il Comune: "La sicurezza? Lotta alle fake news". L’opposizione insorge Il Comune ha inserito nel documento di bilancio un piano per combattere le fake news, con l’obiettivo di migliorare l’immagine della sicurezza cittadina. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Raccolta firme contro la ciclabile dentro l’area del liceo Sabin. Regionali al rush finale. Giovedì a Napoli Conte e Schlein sul palco insieme. Meloni ha chiuso in Veneto e PugliaRegionali al rush finale. Domenica e lunedì prossimi si vota in tre importanti regioni italiane – Campania, Puglia, Veneto – e i big della politica sparano le ultime cartucce propagandistiche. In un ... blitzquotidiano.it Impossibile resistere al divertimento di Rush Rock…inizi a giocarci da solo o in compagnia e non finisci più Rush Ruck è un Party Game di Sbabam al prezzo consigliato di € 9.99 #partygame #edicola #challenge #rush facebook