Referendum il fronte del Sì Di Pietro | Giudice veramente arbitro e non giocatore della partita

Il 22 e 23 marzo si svolgerà il referendum costituzionale sulla giustizia, con i cittadini chiamati a votare sulla riforma del Consiglio superiore della magistratura e sulla separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e pubblici ministeri. Tra i sostenitori del sì, alcune figure pubbliche hanno sottolineato l'importanza di mantenere il ruolo del giudice come arbitro e non come partecipante attivo nel processo.

"Il lavoro dei magistrati e dei giudici resterà garantito e autonomo com'è adesso, però la riforma limiterà il peso delle correnti ideologiche" Il 22 e 23 marzo si vota per il referendum costituzionale sulla giustizia, in particolare sulla riforma del Consiglio superiore della magistratura e sulla separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e magistrati requirenti (pubblici ministeri). Chi vota ‘Sì’ vota a favore della riforma della Costituzione già votata dal parlamento, che introduce la separazione delle carriere (mediante due Csm), il sorteggio dei membri del Csm e la costituzione di una corte disciplinare. A spiegare la ragioni del Sì è Antonio Di Pietro, volto noto del pool "Mani pulite", è stato poliziotto, uditore giudiziario, sostituto procuratore. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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