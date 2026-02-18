Referendum ecco i manifesti del Comitato Camere Penali per il Sì | Giocatore e arbitro non devono essere della stessa squadra

Il Comitato delle Camere Penali ha avviato una campagna di affissioni a Roma e Milano per sostenere il sì al referendum sulla separazione delle carriere. La decisione nasce dalla preoccupazione che giudici e avvocati non possano svolgere ruoli troppo simili, rischiando di compromettere l’imparzialità. Tra i manifesti, spicca lo slogan: “Giocatore e arbitro non devono essere della stessa squadra”, che invita a riflettere sulla necessità di distinguere chiaramente le funzioni.

Referendum sulla separazione delle carriere, il Comitato per il Sì dell’Unione delle Camere Penali Italiane lancia una campagna di affissioni a Roma e Milano con lo slogan “Giocatore e arbitro non devono essere della stessa squadra”.. È partita in questi giorni la campagna di affissioni del Comitato per il Sì dell’Unione delle Camere Penali Italiane in vista del referendum costituzionale sulla separazione delle carriere nella magistratura. I manifesti, in grande formato sulle facciate di alcuni edifici, sono visibili a Roma e Milano in diversi snodi urbani ad alta visibilità – da Piazza Mazzini all’area del Vaticano e all’asse dell’Aurelia e, a Milano, tra i Navigli, Viale Bligny e il centro della città, in zona Via LargaLargo Augusto – con un’immagine che richiama una storica battaglia culturale dell’avvocatura penale e lo slogan “ Giocatore e arbitro non devono essere della stessa squadra”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Referendum, i manifesti del Comitato Camere Penali per il Sì: "Giocatore e arbitro in squadre diverse"

Referendum giustizia: tutti i componenti del consiglio nazionale forense aderiscono al comitato camere penali per il siTutti i membri del Consiglio Nazionale Forense hanno aderito al Comitato delle Camere Penali per il sì al referendum sulla riforma costituzionale della separazione delle carriere.

