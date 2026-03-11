Referendum | arriva Di Pietro Si mobilita anche il fronte del no

In vista del referendum costituzionale sulla Giustizia previsto per il 22 e 23 marzo, si registrano numerosi eventi organizzati dai comitati pro e contro. Tra gli interventi, arriva anche la presenza di Di Pietro, mentre i sostenitori del

Si avvicina la data del Referendum costituzionale sulla Giustizia, in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo e nella nostra provincia si moltiplicano gli eventi sul tema dedicati ai cittadini ed organizzati dai comitati sostenitori del "Si" e da quelli del "No" al referendum. Su quest’ultimo fronte, oggi alle 21, a Palazzo Gradari si terrà l’evento dal titolo "Referendum sulla riforma della magistratura. Le ragioni del No". Ad intervenire sarà Enrico Grosso, professore di diritto costituzionale all’Università di Torino e presidente del Comitato del No. Con lui interverranno Maurizio Paganelli, giudice del Tribunale di Pesaro e rappresentante del comitato Giusto dire No; Paola Fraternale Meloni, di Libera Pesaro Urbino; Silvia Cecchi, Anpi Pesaro e Roberto Rossini, segretario della Cgil di Pesaro e Urbino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

