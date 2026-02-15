Nordio accusa il Csm di logiche corruttive | polemica Schlein e referendum sulla giustizia al centro del dibattito

Il ministro Nordio ha accusato il Csm di pratiche corrotte, sostenendo che il consiglio si muove secondo logiche mafiose. La polemica si accende quando Schlein chiede pubblicamente scuse e il dibattito sul referendum sulla giustizia si riaccende, con manifestazioni di piazza e scontri tra sostenitori e oppositori.

Nordio accusa il Csm di “meccanismi para-mafiosi”: Schlein chiede scuse e il referendum sulla giustizia si infiamma. Il dibattito sulla riforma della giustizia si fa rovente a pochi giorni dal referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. Il ministro Carlo Nordio ha accusato il Consiglio Superiore della Magistratura (Csm) di essere permeato da logiche corruttive che lo assimilano a un “meccanismo para-mafioso”, scatenando una dura reazione della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, che ha chiesto immediate scuse e un intervento della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Le dichiarazioni del ministro riaprono una ferita vecchia di decenni sul sistema di autogoverno della magistratura e sulle dinamiche di potere interne.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Tar ha respinto la richiesta di sospensiva sul referendum sulla giustizia, lasciando aperta la strada alla consultazione popolare.

Il ministro Nordio ha criticato il Csm, accusando il consiglio di mettere in discussione la credibilità della nota sul caso Gratteri e di creare confusione intorno al referendum sulla giustizia.

