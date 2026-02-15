Nordio accusa il Csm di logiche corruttive | polemica Schlein e referendum sulla giustizia al centro del dibattito
Il ministro Nordio ha accusato il Csm di pratiche corrotte, sostenendo che il consiglio si muove secondo logiche mafiose. La polemica si accende quando Schlein chiede pubblicamente scuse e il dibattito sul referendum sulla giustizia si riaccende, con manifestazioni di piazza e scontri tra sostenitori e oppositori.
Nordio accusa il Csm di “meccanismi para-mafiosi”: Schlein chiede scuse e il referendum sulla giustizia si infiamma. Il dibattito sulla riforma della giustizia si fa rovente a pochi giorni dal referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. Il ministro Carlo Nordio ha accusato il Consiglio Superiore della Magistratura (Csm) di essere permeato da logiche corruttive che lo assimilano a un “meccanismo para-mafioso”, scatenando una dura reazione della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, che ha chiesto immediate scuse e un intervento della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Le dichiarazioni del ministro riaprono una ferita vecchia di decenni sul sistema di autogoverno della magistratura e sulle dinamiche di potere interne.🔗 Leggi su Ameve.eu
Referendum sulla giustizia. Dal Tar nessuna sospensiva. E Nordio attacca il Csm
Il Tar ha respinto la richiesta di sospensiva sul referendum sulla giustizia, lasciando aperta la strada alla consultazione popolare.
Nordio attacca il Csm: dubbi sulla credibilità della nota sul caso Gratteri e il referendum sulla giustizia.
Il ministro Nordio ha criticato il Csm, accusando il consiglio di mettere in discussione la credibilità della nota sul caso Gratteri e di creare confusione intorno al referendum sulla giustizia.
Argomenti discussi: Il No di Cantone alla Riforma Nordio; Nordio accusa l’Anm: il sorteggio al Csm fa paura perché mette fine al potere delle correnti; Referendum giustizia, 5 motivi per votare No; Scontro al Csm su Gratteri: Non usateci nella contesa. Giuristi per il sì all’attacco.
Referendum, Nordio: «Meccanismo para-mafioso nel Csm». La replica di Schlein: «Meloni prenda le distanze»Anche Conte attacca il ministro della Giustizia: «Incredibile vedere un governo che getta fango e ombre sulle Istituzioni e su servitori dello Stato». E la segretaria dem chiede le scuse del ministro ... editorialedomani.it
Referendum, Nordio: Al Csm c’è un meccanismo para-mafioso. Schlein: Gravissimo, Meloni prenda le distanzeIl sistema delle nomine dei magistrati è un meccanismo para-mafioso . In un’intervista pubblicata sui quotidiani del gruppo Nord-Est Multimedia ( Mattino di Padova, Messaggero Veneto e altri) Carlo ... ilfattoquotidiano.it
L’avvocato crotonese respinge le polemiche sulle parole del procuratore di Napoli e accusa il ministro Carlo Nordio di strumentalizzazioni: «Gratteri parla di fatti concreti, chi conosce questa regione lo sa» facebook
La discussione attorno alla Legge Nordio si infiamma anche attraverso i social network, dove sostenitori e detrattori si affrontano tra accuse e presunte offese. Un post pubblicato su un profilo privato di una magistrata in servizio presso l'ufficio ... x.com