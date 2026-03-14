Referendum Renzi | Nel 2016 si votò contro di me Libertà agli elettori
Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha commentato il referendum costituzionale sulla giustizia, affermando che nel 2016 si votò contro di lui e che gli elettori devono avere la libertà di scegliere. In un’intervista, ha espresso la sua opinione sulle decisioni prese dagli italiani in passato e ha sottolineato l’importanza di rispettare la loro libertà di voto.
Secondo Renzi, la differenza principale rispetto al referendum costituzionale del 2016 è proprio nel modo in cui la consultazione viene percepita dall’opinione pubblica.“Nel 2016si votò contro di me mentre oggi la discussione dovrebbe concentrarsi sui contenuti”.Per questo motivo il leader di Italia Viva ritiene opportuno lasciare libertà di scelta agli elettori del suo partito, sottolineando come il contesto politico sia profondamente cambiato. Renzi rivendica, comunque, una posizione chiara sul piano delle riforme della giustizia. Italia Viva si è sempre dichiarata favorevole alla separazione delle carriere tra magistrati che accusano e magistrati che giudicano,considerandola un passo importante per rafforzare l’equilibrio del sistema giudiziario. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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