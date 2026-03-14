Referendum Renzi | Nel 2016 si votò contro di me Libertà agli elettori

Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha commentato il referendum costituzionale sulla giustizia, affermando che nel 2016 si votò contro di lui e che gli elettori devono avere la libertà di scegliere. In un’intervista, ha espresso la sua opinione sulle decisioni prese dagli italiani in passato e ha sottolineato l’importanza di rispettare la loro libertà di voto.