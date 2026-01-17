Referendum Renzi evita le domande | Ho già risposto Poi ai suoi dà libertà totale e dice Oggi governano le toghe brune

Durante l’assemblea nazionale di Italia Viva a Milano, Matteo Renzi ha aperto il dibattito con un intervento di settanta minuti, toccando temi che vanno dall’Iran all’economia. Nel corso dell’intervento, ha evitato di rispondere alle domande sul referendum, dichiarando di aver già fornito le sue risposte, e ha espresso fiducia nella libertà di scelta dei suoi sostenitori, criticando il ruolo delle toghe.

A Milano Matteo Renzi apre l'assemblea nazionale di Italia Viva con un discorso di settanta minuti che spazia dall' Iran all'economia. Ma prova a tenersi lontano dal tema della giustizia e del referendum. Almeno fino a quando dalla platea, uno dei suoi sostenitori, invoca una parola sull'argomento. "Libertà totale sul referendum. C'è già chi ha preso posizione e chi no" spiega Renzi che nei giorni scorsi aveva dichiarato che annuncerà la sua scelta a una settimana dal voto. E si innervosisce quando glielo si chiede in qualità di "esperto di referendum costituzionali". "Vuoi uno schemino? Parliamo d'altro, di Milano ", dice a ilfattoquotidiano.

