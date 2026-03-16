Referendum giustizia | il dibattito acceso all’Università

Questa mattina presso il Rettorato dell’Università di Messina si è tenuto un dibattito acceso organizzato dall’associazione studentesca Atreju, incentrato sul referendum sulla giustizia. All’evento hanno partecipato studenti, docenti e rappresentanti dell’ateneo, che hanno discusso delle implicazioni del voto e delle questioni legate al tema in modo diretto e senza filtri. La discussione si è svolta in modo animato e coinvolgente.

Un dibattito acceso si è svolto questa mattina presso il Rettorato dell’Università di Messina, organizzato dall’associazione studentesca Atreju. L’incontro ha riunito relatori politici e accademici per discutere le implicazioni del referendum sulla riforma della giustizia previsto per i giorni 22 e 23 marzo. La presenza massiccia di studenti, docenti e cittadini ha trasformato la sala in un vero laboratorio democratico, dove le posizioni pro e contro sono state esaminate senza filtri. Dinamiche di confronto e ruoli istituzionali. L’evento ha salire sul palco figure chiave come il senatore Salvo Pogliese, che rappresenta la formazione Fratelli d’Italia, portando la visione politica del governo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Referendum giustizia: il dibattito acceso all’Università Articoli correlati Referendum giustizia: dibattito a Perugia il 17 marzoUn incontro di approfondimento giuridico si preparerà a Perugia per guidare i cittadini verso una scelta referendaria informata. Referendum giustizia: dibattito a Laveno Mombello il 19Un incontro pubblico per decifrare le complessità del prossimo referendum sulla giustizia si terrà a Laveno Mombello, offrendo ai cittadini della... Referendum giustizia, dibattito per le scuole alla Federico II Contenuti e approfondimenti su Referendum giustizia Temi più discussi: Referendum sulla giustizia, voci a confronto sulla posta in gioco; Referendum Giustizia, dibattito a Trieste; La narrazione emotiva sul referendum non servirà a risolvere i problemi della magistratura o a limitarne gli eccessi; Referendum Giustizia, Il Confronto tra Nordio e Grosso il 17 marzo su Sky TG24. Reggio Calabria, Le Muse arricchisce il dibattito sulle ragioni del Sì e del No al referendum sulla GiustiziaL’Associazione Le Muse – Laboratorio delle Arti e delle Lettere continua i suoi appuntamenti e la sua programmazione anche in occasione dell’imminente referendum confermativo della legge di riforma ... strettoweb.com Referendum giustizia, dibattito a Bologna sulla riforma NordioPer il no Gianfranco Pasquino, Professore Emerito di Scienza Politica, e per il sì Antonio Baldassarre, presidente emerito della Corte Costituzionale ... rainews.it Il 22 e 23 marzo votiamo SÌ AL REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA, Votiamo SÌ per cambiare l’Italia. - facebook.com facebook Ascoltate le motivazioni di voto per il SI al Referendum Giustizia di @Arturo_Parisi, che da sempre interpreta il meglio di un centrosinistra riformista e contro i populismi, di destra come di sinistra. Non è una sorpresa la sua dichiarazione di voto per il SI x.com