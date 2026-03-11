Referendum giustizia | dibattito a Perugia il 17 marzo

Il 17 marzo a Perugia si terrà un incontro di approfondimento giuridico dedicato al referendum sulla giustizia. L’evento si propone di fornire ai cittadini elementi chiari e dettagliati sulle proposte di modifica, in modo che possano partecipare al voto con una conoscenza più approfondita. La discussione sarà aperta a tutti coloro che vogliono capire meglio le implicazioni di questa consultazione.

Un incontro di approfondimento giuridico si preparerà a Perugia per guidare i cittadini verso una scelta referendaria informata. L’evento, organizzato da Elsa Perugia, è fissato per il martedì 17 marzo 2026, tra le ore 16.30 e le 18.30. Si terranno nell’Aula 6 del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, con l’obiettivo di chiarire la natura e le implicazioni del referendum sulla giustizia. Il confronto tra opposte visioni giuridiche. La struttura dell’incontro punta alla massima neutralità, garantendo che entrambe le posizioni vengano esposte con rigore accademico. Saranno presenti relatori che rappresentano sia il fronte favorevole che quello contrario all’iniziativa legislativa in discussione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

