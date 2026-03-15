A Brescia, un giudice si è presentato al centro sociale per sostenere il No al referendum sulla Giustizia in calendario il 22-23 marzo. Il gesto ha suscitato reazioni e alimentato il dibattito pubblico, evidenziando le tensioni tra le diverse posizioni politiche e giuridiche sulla riforma. La vicenda ha attirato l'attenzione su un episodio che ha diviso opinioni e acceso il confronto tra sostenitori e oppositori.

Il referendum sulla Giustizia del 22-23 marzo sta facendo emergere i paradossi della sinistra italiana in tutta la loro assurdità: gli antagonisti del sistema, i sostenitori dell’anarchia, si stanno impegnando in queste settimane in una appassionata campagna elettorale per il referendum, ovviamente per il “no”, come suggerisce la sinistra istituzionale. Ieri in gran parte dell’Italia ci sono state manifestazioni contro il governo e per il “no” che hanno visto schierati centri sociali, anarchici e tutte le sigle della sinistra antagonista, compresi i collettivi studenteschi. È una mobilitazione generale nel Paese quella della sinistra antagonista, che trova spazio anche a Brescia, dove a mobilitarsi per “no” è anche il centro sociale “Magazzino 47”, ben noto in città per le sue manifestazioni agitate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Referendum Giustizia, il giudice al centro sociale per spingere il No: scoppia il caso a Brescia

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