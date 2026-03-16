Referendum Giustizia Aldo Mattia deputato FdI si scaglia contro Elly Schlein | Antipatica brutta e comunista

Il deputato di Fratelli d’Italia ha criticato duramente Elly Schlein, definendola antipatica, brutta e comunista. Durante un intervento sul referendum Giustizia, ha invitato a usare il solito sistema per affrontare la questione, senza entrare in dettagli o analisi approfondite. La polemica tra i due protagonisti si è concentrata principalmente su insulti e accuse personali, evidenziando una forte tensione politica.

Referendum Giustizia, l’appello di Aldo Mattia al voto clientelare Le parole del deputato FdI L’attacco a Elly Schlein: “Antipatica, brutta e comunista” Referendum Giustizia, l’appello di Aldo Mattia al voto clientelare Durante un incontro a Genzano di Lucania a sostegno del Sì al referendum sulla Giustizia del 22 e 23 marzo, Aldo Mattia (deputato di Fratelli d’Italia) ha pronunciato frasi che, dette da un rappresentante delle istituzioni, suonano come una legittimazione esplicita di pratiche clientelari per orientare il voto. Mattia ha invitato la platea a mobilitarsi “con gli argomenti”, ma aggiunge che, se non bastassero, si può ricorrere “anche al solito sistema clientelare”. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Referendum Giustizia, Aldo Mattia deputato FdI si scaglia contro Elly Schlein: "Antipatica, brutta e comunista Articoli correlati Referendum giustizia, deputato FdI Aldo Mattia: “Dobbiamo vincere, se serve usate il sistema clientelare”Durante un incontro in Basilicata per il "sì" al referendum sulla giustizia, il deputato di Fratelli d'Italia Aldo Mattia invita militanti e... Referendum Giustizia, Elly Schlein a Bari: "La riforma serve a Governo che si sente sopra le leggi"Questa mattina, nella sede dell'AncheCinema, si è svolta una manifestazione del Pd pugliese a sostegno del 'No' per il quesito referendario del 22 e... Approfondimenti e contenuti su Referendum Giustizia Temi più discussi: Referendum, Meloni: La giustizia riguarda tutti, ecco perché votare sì; Utilizzate anche il solito sistema clientelare: la campagna per il Sì del deputato di Fratelli d'Italia in Basilicata; Referendum Giustizia 2026, come e per cosa si vota il 22 e 23 marzo: orari, quesito e quorum; Referendum Giustizia, Nordio: Bartolozzi non deve dimettersi, ha chiarito e si scuserà. Referendum giustizia, deputato FdI Aldo Mattia: Dobbiamo vincere, se serve usate il sistema clientelareDurante un incontro in Basilicata per il sì al referendum sulla giustizia, il deputato di Fratelli d'Italia Aldo Mattia invita militanti e ... fanpage.it Inaccettabili le parole del deputato di FdI, Aldo Mattia, a Genzano di LucaniaLa Cgil e la Rete degli Studenti Medi di Basilicata condannano fermamente le dichiarazioni espresse durante un incontro elettorale a Genzano di Lucania a sostegno del Sì al Referendum sulla giustizi ... basilicata24.it -7 giorni al Referendum. Nella giustizia, come nello sport vale lo stesso principio: chi giudica deve essere davvero terzo, non parte dello stesso “mondo” di chi accusa. Per questo sosteniamo il SÌ al referendum: per un processo più equilibrato, più credibile, più x.com Ad una settimana dal voto per il referendum sulla giustizia, il 90% del confronto sui mass media e sui social network è ormai fatto di slogan, se non di insulti - facebook.com facebook