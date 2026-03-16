Referendum giustizia deputato FdI Aldo Mattia | Dobbiamo vincere se serve usate il sistema clientelare

Durante un evento in Basilicata a sostegno del referendum sulla giustizia, il deputato di Fratelli d'Italia ha detto ai presenti che è necessario vincere e ha suggerito di utilizzare anche il

Durante un incontro in Basilicata per il "sì" al referendum sulla giustizia, il deputato di Fratelli d'Italia Aldo Mattia invita militanti e dirigenti a ricorrere anche al "solito sistema clientelare". Le sue parole, insieme a un attacco personale contro Elly Schlein, accendono, ancora una volta, la polemica politica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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