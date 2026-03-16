referendum giuseppe conte al confronto pubblico alla federico ii

All’Università Federico II di Napoli si è tenuto un convegno sul referendum, con la partecipazione di Giuseppe Conte e altri esperti. L’evento ha visto un confronto pubblico volto a stimolare una partecipazione più consapevole al voto, coinvolgendo studenti e cittadini interessati alla tematica. La discussione ha affrontato diversi aspetti legati alla consultazione referendaria in modo diretto e accessibile.

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