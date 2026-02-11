Napoli celebra la Giornata delle donne nella scienza | alla Federico II la II Conferenza internazionale

Napoli ha festeggiato la Giornata delle donne nella scienza con la seconda conferenza internazionale all’Università Federico II. Alla cerimonia hanno partecipato scienziate e ricercatrici provenienti da diversi Paesi, che hanno discusso di progetti e sfide nel campo della ricerca. L’evento si è svolto nell’aula magna del centro congressi dell’ateneo, attirando studenti e pubblico interessato.

Napoli ha celebrato la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, istituita dall’Assemblea generale Onu nel 2015, ospitando la II Conferenza internazionale nell’Aula magna del Centro congressi dell’ Università Federico II. L’iniziativa è stata dedicata alla promozione della partecipazione femminile nelle discipline Stem – Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica – con l’obiettivo di contrastare gli stereotipi di genere che ancora oggi limitano l’accesso delle giovani alle carriere scientifiche. I dati Unesco e la sfida della parità. “Nonostante i progressi, i dati Unesco 2024 evidenziano una persistente disparità: a livello globale, le donne rappresentano solo il 35% dei laureati nelle materie Stem.🔗 Leggi su Ildenaro.it

La Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza si svolge tra Napoli e Salerno, con eventi che coinvolgono università, laboratori e realtà virtuale.

Scienza e Cuore a Napoli: La Federico II Celebra le Donne e l'Eccellenza del Territorio

