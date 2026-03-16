Referendum – Chi rischia di più Meloni o Schlein?

Il referendum in corso coinvolge principalmente due figure politiche, Meloni e Schlein, e rappresenta anche l’apertura ufficiale della campagna elettorale. Le decisioni prese in questa consultazione potrebbero influenzare il quadro politico nazionale e le posizioni di entrambi i leader. La consultazione riguarda questioni di rilevanza pubblica e si svolge in un momento di forte attenzione mediatica.

Il risultato del referendum pesa soprattutto sulle due principali leader della politica italiana, Giorgia Meloni ed Elly Schlein, che si stanno preparando all’inizio della campagna per le elezioni politiche del 2027. In questa puntata proviamo a capire chi ha di più da perdere, e cosa rischiano entrambe. Oppure si potevano ottenere risultati simili con una legge ordinaria, senza intervenire su ben sette articoli? Facciamo chiarezza Perché una riforma sostenuta a lungo anche dalla sinistra ha finito per essere sposata innanzitutto dalla destra (e cosa c'entrano marziani e massoni) I fatti di questi giorni ricordano per certi versi il... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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