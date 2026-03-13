Schlein | Meloni usa la paura per il referendum

La segretaria del Partito Democratico ha criticato la premier Giorgia Meloni, accusandola di usare la paura come strumento nel dibattito sul referendum. Durante un intervento pubblico, ha sottolineato che il modo in cui la presidente del Consiglio si rivolge ai cittadini risulta inaccettabile. La discussione riguarda le modalità di comunicazione e il tono utilizzato nella campagna politica.

La segretaria del Pd, Elly Schlein, ha lanciato un duro attacco alla premier Giorgia Meloni, definendo inaccettabile il modo in cui la presidente del Consiglio sta trattando i cittadini. Secondo la leader democratica, l’uso strumentale di fatti di attualità per influenzare il referendum sulla giustizia mina la fiducia nelle istituzioni e delegittima i magistrati. Il confronto si concentra su come le scelte politiche stanno impattando direttamente sulla vita quotidiana degli italiani, dal costo dei carburanti alle procedure giudiziarie. L’intervento avviene nel contesto di una campagna elettorale dove la riforma della giustizia è al centro del dibattito. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Schlein: Meloni usa la paura per il referendum Articoli correlati Leggi anche: Schlein a Firenze: ‘Meloni rovescia la realtà, il referendum non migliora l’efficienza della Giustizia’ Legge elettorale, Schlein: “Governo accelera per paura di perdere referendum”“Quando ho appreso che questa notte c’è stato un vertice di maggioranza speravo fosse sui salari degli italiani o sul calo della produzione... Crozza-Tajani e la posizione dell'Italia sull'attacco in Iran Una raccolta di contenuti su Schlein Meloni usa la paura per il... Discussioni sull' argomento Nuovo scontro con Schlein, poi Meloni chiama i leader di opposizione; Schlein contro Meloni: Dica no all'uso delle nostre basi per attacchi all'Iran; Schlein non la dice tutta su Meloni e l’aumento dell’accisa sul diesel; Guerra in Iran, Elly Schlein critica la posizione di Meloni: Invece di fare la premier, fa la commentatrice. #Iran, #Schlein: se #Meloni ha un canale con #Trump, gli dica di fermarsi - facebook.com facebook #lariachetira Elly Schlein sulla campagna elettorale per il referendum sulla giustizia ed i toni aspri da entrambi gli schieramenti x.com