Referendum Arturo Parisi vota Sì | Per fare avanzare una giustizia garantista

Arturo Parisi ha annunciato che parteciperà al referendum sulla giustizia e che voterà Sì. Ha spiegato che lo fa “per fare avanzare una giustizia garantista”. La sua decisione è stata comunicata pubblicamente, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni. Parisi ha fatto questa dichiarazione in un contesto di confronto pubblico, confermando la sua posizione sulla proposta referendaria.

“Per fare avanzare una giustizia garantista”: con queste parole Arturo Parisi ha annunciato che parteciperà al referendum sulla giustizia e che voterà Sì. L’ex ministro della Difesa e storico esponente del centrosinistra ha presentato la propria decisione in vista del voto del 22 e del 23 marzo come una scelta ponderata, maturata pur riconoscendo i “limiti” del testo. Nel suo intervento su “Libertàeguale.it” ha posto l’accento anche sul clima della campagna referendaria, segnato – a suo giudizio – da quelli che definisce i "manicheismi moralisti". La posizione di Parisi parte innanzitutto dalla decisione di recarsi alle urne. "Andrò a votare per difendere la democrazia", la sua sottolineatura. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Referendum, Arturo Parisi vota Sì: "Per fare avanzare una giustizia garantista" Articoli correlati Arturo Parisi per il Sì al referendum sulla giustiziaArturo Parisi annuncia che andrà a votare e che voterà Sì al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia del 22 e 23 marzo. Referendum sulla giustizia, la Camera Penale di Rimini: "Una riforma liberale e garantista"Il direttivo della Camera Penale di Rimini: "La riforma rappresenta la conclusione di una battaglia culturale e giuridica che conduciamo da oltre... Una raccolta di contenuti su Arturo Parisi Argomenti discussi: Parisi bacchetta (e smentisce) Schlein: Sulle basi Usa la Costituzione non c’entra. Arturo Parisi per il Sì al referendum sulla giustiziaVoterò Sì, per fare avanzare una giustizia garantista, scrive l'ex ministro della Difesa del secondo governo Prodi ... ilfoglio.it Arturo Parisi: Un congresso per il Pd? Sarebbe il primo. I riformisti? Basta assemblee con voto unanimeProfessor Arturo Parisi, dopo l’insuccesso referendario, con un Pd a traino della Cgil, sono maturi i tempi per un nuovo congresso? Congresso? Sarebbe il primo, come purtroppo mi tocca ripetere ... ilfoglio.it