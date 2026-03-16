Arturo Parisi ha annunciato che si recherà alle urne per votare nel referendum sulla riforma della giustizia previsto per il 22 e 23 marzo. Ha confermato che il suo voto sarà favorevole alla modifica costituzionale. La sua decisione è stata resa nota attraverso una comunicazione pubblica, senza ulteriori commenti o motivazioni.

Arturo Parisi annuncia che andrà a votare e che voterà Sì al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia del 22 e 23 marzo. Una scelta che l’ex ministro della Difesa e storico esponente del centrosinistra definisce consapevole ma non priva di riserve, maturata – spiega – "tenendo conto dei limiti" della riforma e rifiutando quelli che definisce i "manicheismi moralisti" che stanno segnando la campagna referendaria. Il punto di partenza del suo ragionamento è la decisione di partecipare comunque al voto. "Andrò a votare per difendere la democrazia. Voterò Sì, per fare avanzare una giustizia garantista ", scrive Parisi nel suo intervento, chiarendo che la scelta nasce prima di tutto dal valore attribuito al diritto di voto e al confronto democratico. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Arturo Parisi per il Sì al referendum sulla giustizia

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